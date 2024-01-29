شعبة الدخان تزف بشرى عن انتهاء أزمة السجائر (فيديو)

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، إن رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصرية".

وأضاف إبراهيم الإمبابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن “ المذاع على فضائية ”الحدث اليوم” مساء اليوم : "رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".

وأكد رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، أنه خلال شهر سيتم إنهاء أزمة أسعار السجائر في السوق المصرية.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى.

الإيقاع بعاطل بالإسكندرية لحيازته 1500 قطعة ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وبحوزته (1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام– 2 دفتر للحسابات والأسعار).

بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.