شعبة المخابز تكشف سبب طلبها من الحكومة إعادة النظر في تكلفة الرغيف

قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز هو سيد المائدة ولا غنى عنه وهو يخضع لتسعيرة الدقيق لأنه المدخل الخام الرئيسي المؤثر فيه والذي يشهد عدة حلقات بداية من المستورد والمتعهد ثم التغليف والتعبئة ومرحلتي تاجر الجملة ثم التجزئة وصاحب المخبز في النهاية هو واجهة الغلاء.

أسعار الدقيق ارتفعت من أول يناير بـنسبة 35%

وأضاف المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “ON”، أن أسعار الدقيق ارتفعت من أول يناير بـنسبة 35% بسبب سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال. وهو ما يؤثر على أسعار الخبز السياحي.

وتابع المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز: “ شكارة الدقيق ذات وزن 50 كجم تكفي لعمل من 850 إلى 900 رغيف، والشكارة سعرها يبدأ من 1100 جنيه وهو ما يطلق عليه اسم الدقيق الشعبي، مشيرا إلى أن أزمة سعر الصرف هي المؤثر الرئيسي في أزمات كافة القطاعات.

وأشار إلى أن الرغيف الشعبي ذو وزن 70 جراما سعره الآن جنيه ونصف وزيادته عن ذلك قد تسبب مشكلة، قائلا : "الأسعار في الأماكن الشعبية ب جنيه ونصف للرغيف بينما تصل إلى ما بين 2 إلى 3 جنيهات في أماكن أخرى ويدخل في ذلك عناصر أخرى مثل فارق إيجارات المخابز في الأماكن الشعبية، عن الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى كثافة الإقبال، وتكاليف الكهرباء والمياه والعمالة.

وأوضح المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز: “الحكومة تتحمل كامل الدعم بالنسبة للرغيف المدعم، لأنه يباع بسعر خمسة قروش وهو رغيف صحي له أوزان ودقة وطلبنا النظر في إعادة تكلفة هذا الرغيف لأن فرق التصنيع لم يتحرك منذ فترة وطلبنا من الوزير إعادة النظر، وعقد لنا اجتماعا ووعد بدراسة خلال شهر أو شهرين”.

إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر

واختتم: “إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر، قائلا : ”طلبنا 35% زيادة وهو فرق التصنيع لكن سعر الرغيف سيظل ثابت بالمواصفات والأوزان ولا مساس بهذا الأمر، مشيرا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميا من خلال 31 ألف مخبز مدعم وتتحمل كافة الدعم.