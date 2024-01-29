الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا الشعور بانخفاض في درجات الحرارة بسبب تعرضنا لكتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم:"هناك فرص لسقوط الأمطار، وشهدنا اليوم سقوط أمطار على المحافظات الساحلية، وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع".

أجواء باردة في فترات النهار وشديدة البرودة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "سوف نشهد أجواء باردة في فترات النهار وشديدة البرودة ليلا، وسيكون هناك نشاط للرياح في المحافظات بما يجعلنا نشعر بمزيد من البرودة".

وأردفت "فرص سقوط الأمطار مستمرة من متوسطة لغزيرة على محافظات الوجه البحري"، موضحة "الخميس المقبل سنسجل اقل درجة حرارة في فصل الشتاء وتقدر بـ 15 درجة مئوية".

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين، مؤكدة أن البلاد تشهد تعمقا بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير، مع تعمق المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يامصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن البلاد تشهد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية منخفضة بشكل كبير بدرجات حرارتها، موضحة: “من اليوم نشهد مزيدا من الانخفاض بقيم درجات الحرارة معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء”.

وذكرت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 16 درجة مئوية خلال فترة النهار وهي تعتبر أقل درجة حرارة متوقع أن تشهدها البلاد خلال فضل الشتاء، مضيفة أنه مع انخفاض قيم درجات الحرارة يوجد نشاط نسبي للرياح سرعاته تختلف من محافظة لأخرى، ولكن نشاط الرياح يكون موجود على أغلب محافظات الجمهورية.

تفاصيل المنخفض الجوي

وأوضحت أن سرعات الرياح تتراوح بين 30 لـ45 كم/ساعة ما يؤدي لمزيدا من الشعور ببرودة الطقس، فالأجواء باردة على أغلب محافظات شمال البلاد، مائلة للبرودة على شمال الصعيد، ودافئة على المناطق الجنوبية، سواء جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة.

ونتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى في طبقات الجو، سيكون هناك أمطار متفاوتة في الشدة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

مع وجود أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحريى، أمطار خفيفه قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.