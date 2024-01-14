الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اللقطات الأولى لانفجار قرب مصاف نفطية في خليج حيفا (فيديو)

انفجار قوي قرب مصاف
انفجار قوي قرب مصاف نفطية في خليج حيفا

وقع انفجار قوي قرب مصاف نفطية في خليج حيفا بالأراضي المحتلة، بينما تدخل الحرب على غزة في يومها الـ100.

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وأظهرت لقطات نشرتها قناة "العربية" اليوم الأحد، تصاعد أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المواقع قرب مصاف نفطية في خليج حيفا، ولم تتضح الأسباب.

أونروا تحذر من الأوضاع المأساوية في غزة

وفي سياق متصل قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة مع مرور مئة يوم على بدء المعارك.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة.

وأشار إلى أنه في الأيام الـ 100 الماضية، تسبب القصف المستمر في جميع أنحاء قطاع غزة في نزوح جماعي لمجتمع في حالة تغير مستمر، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتلاع السكان وإجبارهم على مغادرة أماكن بين عشية وضحاها، فقط للانتقال إلى أماكن غير آمنة أخرى.

وأضاف: هذا أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948. أثرت هذه الحرب على أكثر من 2 مليون شخص أي جميع سكان غزة.

وحذر المسؤول الأممي من أن ملاجئ الأونروا المكتظة وغير الصحية أضحت موطنا لأكثر من 1,4 مليون فلسطيني يفتقرون إلى كل شيء، من الطعام إلى النظافة إلى الخصوصية.

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