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الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تظاهرات تجوب واشنطن دعمًا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

خرج عشرات الآلاف من الناشطين في العاصمة الأمريكية واشنطن في مظاهرة دعما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبدأت المظاهرة الساعة 13:00 بتوقيت الولايات المتحدة. حيث تجمع المتظاهرون في ساحة الحرية القريبة من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، ومن هناك، كما هو مخطط، سوف يسيرون عبر شوارع العاصمة الأمريكية إلى البيت الأبيض.

وتم الإعلان عن المظاهرة قبل عدة أسابيع، أي قبل الهجمات الأمريكية والبريطانية على جماعة "أنصار الله". ورغم ذلك جاء بعض الناشطين حاملين لافتات مؤيدة لليمن.

وخرجت يوم السبت أيضا مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن، بالقرب من البيت الأبيض. وحمل الناشطون ألعابا تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية. وقامت الخدمة السرية الأمريكية بنصب سياج إضافي بطول مترين بالقرب من البيت الأبيض.

الجريدة الورقية