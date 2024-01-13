السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الفصائل الفلسطينية تستهدف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بحي الزيتون (شاهد)

عدوان الاحتلال الإسرايلي
عدوان الاحتلال الإسرايلي الغاشم على غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن استهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بحي الزيتون، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

txt

وصول 21% فقط من المساعدات إلى شمال غزة بسبب قيود الاحتلال

txt

مأساة سكان غزة تتفاقم في ظل استمرار الحرب مع حلول فصل الشتاء

الفصائل الفلسطينية

 كدت الفصائل أنها خاضت اشتباكات عنيفة في محوري المحطة وشرق خان يونس، واستهدفت عددًا من الآليات المتوغلة، وأوقعت الفصائل الفلسطينية جرحى وقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي

كانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت بشن قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس، كما أفادت القناة بوقوع اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحـتلال الإسرائيلي شرق دير البلح في غزة.

مواد متعلقة

قفزة جديدة بـ أسعار النفط 1% مع تسجيل خسائر أسبوعية

النائب العام يصدر تعليماته ‏بشأن الإعفاء من قيمة خدمة التظلم من المخالفات المرورية

محافظ الجيزة يتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي والثاني الثانوي

مصر تحقق أكبر عائد من السياحة في تاريخها بنهاية 2023

"تركيب اللولب الرحمي أثناء العملية القيصرية".. رسالة ماجستير بجامعة سوهاج

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات النقل بالطور
الجريدة الورقية