الفصائل الفلسطينية تستهدف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بحي الزيتون (شاهد)

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن استهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بحي الزيتون، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الفصائل الفلسطينية

كدت الفصائل أنها خاضت اشتباكات عنيفة في محوري المحطة وشرق خان يونس، واستهدفت عددًا من الآليات المتوغلة، وأوقعت الفصائل الفلسطينية جرحى وقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي

كانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت بشن قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس، كما أفادت القناة بوقوع اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحـتلال الإسرائيلي شرق دير البلح في غزة.