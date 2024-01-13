السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وصول 21% فقط من المساعدات إلى شمال غزة بسبب قيود الاحتلال

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

 أكدت الأمم المتحدة أن منع إسرائيل الدخول إلى شمال غزة أدى إلى وصول 21% فقط من جميع الإمدادات المخطط لها من الغذاء والمياه والأدوية إلى سكان شمال القطاع.

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شددت الأمم المتحدة - في أحدث تقرير عن الوضع في غزة صدر عن المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية - على أن إسرائيل فرضت قيوداً حازمة على بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ بداية العام الجديد، مقارنة بديسمبر الماضي، وفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

 

 أوضحت المنظمة الدولية، في التقرير، أنه في ديسمبر الماضي كان يصل إلى شمال القطاع 13 من 18 بعثة مساعدات أممية مخطط أن تصل إلى شمال القطاع، غير أن هذا العدد تدهور بشدة بداية العام الجاري.

 

 أضاف التقرير، أن كل يوم من فقدان المساعدة يؤدي إلى خسارة أرواح ومعاناة مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا شمال غزة.

 

 يأتي ذلك وسط إنكار سلطات الاحتلال منعها دخول المساعدات أو تحكمها بها في قطاع غزة.

 

يوم الخميس، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "أخبرَنا زملاؤنا في المجال الإنساني أنه في الفترة بين 1 و10 يناير لم يكن ممكنًا إيصال سوى 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وغيرها من السلع الحيوية إلى شمال وادي غزة".

 

 أعرب دوجاريك عن أسفه لأن "قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات، ونقص تنسيق السلطات الإسرائيلية من أجل وصول آمن".

 

 أضاف، أن حالات الرفض هذه والقيود على دخول المساعدات تشل قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة بشكل هادف وثابت وعلى النحو اللازم، مشيرًا إلى "تدهور كبير" في معدل الموافقات على طلبات دخول المساعدات مقارنة بديسمبر الماضي.

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