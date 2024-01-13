القباج: الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان قدم خدمات علاجية لـ 177 ألف مريض

خلال عام 2023...

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" على مدار عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألف و450 مريض " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن.

افتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري

وأضافت القباج بأنه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجارى ،ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة.

وأشارت القباج بأن نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38% بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.