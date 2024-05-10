تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس اليوم وغدا.. تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس حار مصحوب بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وبالرغم من حالة الطقس الحار، إلا أن هناك توقعات لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن اليوم الجمعة الموافق 10مايو، يشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء. ولفتت الهيئة أن اليوم يشهد أيضًا اضطراب في الملاحة البحرية على شواطىء البحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

حالة الطقس غدًا

أما يوم السبت الموافق 11 مايو، متوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن يسود بداية من يوم الأحد 12 مايو وحتى يوم الأربعاء 15 مايو، أن يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.