لميس الحديدي تستنكر الهجوم على المقيمين السوريين: "ده مش شبهنا وضد الأخلاق والدين"

رفضت الإعلامية لميس الحديدي، الحملة التي تشن حاليًا على منصات السوشيال ميديا ضد المقيمين على أرض مصر بالأخص السوريون، قائلة: “لا نطلق عليهم لاجئين لأنه تعبير سياسي له علاقة باللجوء السياسي وعدد من يصنف لاجئا ممن تقدم بطلب لجوء سياسي لا يتجاوز 460 ألف لاجئ لكن وجود 9 ملايين مقيم هم ضيوف ولا يمكن وصفهم بكلمة لاجئ”.



وتابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on قائلة:": "الحملة على السوشيال ميديا هي دعوات غير مقبولة لا تتسق مع أخلاق المصريين ولا مع دينهم ولا تاريخ مصر الذي امتزجت فيه الثقافات والحضارات من عاش من الفنانين والمثقفين والاقتصاديين امتزجوا مع المصريين ومنهم من أسس صحف أو شارك في الفن وغيره".





وواصلت: "أنا شخصيا ضد الحملة على السوشيال الميديا سواء السوريون أو غيرهم وهي حملة غير مقبولة والمفروض ننادي فقط بتطبيق القانون على غير المقيمين المقيم وعلى غير الشرعي يقنن أوضاعه".



واستطردت: "المهم هنا أن تكون هناك قواعد وقوانين تحدد المقيم الشرعي وغير الشرعي وهنا نقطة الاتفاق لكن الحملة مرفوضة ومن المفترض أن تكون هناك قوانين زي أي بلد مثل فيزا عمل أو فيزا سياحة لازم نفرق بين المقيم الشرعي وغير الشرعي".

وأتمت: “أوافق على وضع قواعد وقوانين تحدد المقيم الشرعي وغير الشرعي، زي أي بلد، وأي بلد عندها قانون لتنظيم وضع اللي دخلوا سياحة أو اللي واجدين إقامة”.