تامر أمين يطالب الحكومة بالتدحل لضبط الأسعار.. "مينفعش التاجر يذلني" (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين الارتفاع المتتالي للأسعار بسبب جشع التجار، قائلا: "مينفعش التاجر اللي عنده السلعة يذلني بزيادة الأسعار المبالغ فيها".

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية “ النهار” مساء اليوم الثلاثاء: " يجب أن يتنافس التجار في الجودة وخفض الأسعار وليس زيادة الأسعار"، متابعا: " يجب تحقيق العدل ولازم التجار يكسب بعدل ومحدش قال للتاجر يبيع بالخسارة لكن يجب أن يضع هامش ربح مقبول ومحدش يمص دم المواطنين".

وتابع تامر أمين :" أرجو من الدولة والحكومة أن يكون هناك تدخلات لضبط الأسواق فيما ينص عليه القانون لحفظ حق المواطن ".

يجب تحقيق توازن بين ربح التاجر وقدرة المستهلك على الشراء

وأردف تامر أمين: "يجب تحقيق توازن بين ربح التاجر وقدرة المستهلك على الشراء"، مضيفا:" دول كثيرة تدخلت من اجل أحداث التوازن في أسعار السلع في الأسواق ".

ولفت تامر أمين إلى أن هناك سلع تباع بـ100% هامش ربح وهناك سيارات تباع بأرقام مرتفعة للغاية".

وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاديين في ظل الظروف والمخاطر المحيطة يجب التعامل معها بحرص شديد، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع لـ3%، ومعدلات التضخم قد تقل عن 6% عالميًا.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، السبت، أن مؤشر الاقتصاد في مصر والعالم العربي لا بد أن يرتفع معدلات النمو لأكثر من 3%، وذلك لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية.

اتفاق مرضي مع مصر وصندوق النقد وأكد أنه بالنسبة لمصر لا بد من الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي هو جزء من كل، مؤكدا أن الكل هو التوازن الاقتصادي الكلي للسياسات المالية العامة والنقدية، والحاجة إلى الاستثمار لزيادة التنمية والتصدير، ودفع حركة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة تأهيل عالي بأن تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد بما لديها من استقرار أمني والممكنات الاقتصادية المختلفة للقيام بذلك.