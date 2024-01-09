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استشهاد نجلي شقيق وائل الدحدوح في قصف من الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وائل الدحدوح: خروجي من غزة غير مستبعد.. وعمرو أديب: ننتظرك بمصر (فيديو)

وائل الدحدوح، وعمرو
وائل الدحدوح، وعمرو أديب

كشف الكاتب الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، موقفه من خروجه من قطاع غزة، بعد استشهاد عدد من أفراد أسرته، وإصابته في اليد التي يتعذّر علاجها في القطاع.

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وقال  وائل الدحدوح خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية: على فضائية ”mbc مصر"، مساء الثلاثاء،: "أنا لا أتعامل مع الموضوع بعدمية وسلبية.. أنا تم استهدافي ونجوت من الموت بأعجوبة وأصيبت في يدي وعلاجها غير موجود في غزة».

وأضاف: «لا أدري ماذا أقول.. الأمر يتعلق بأشياء كثيرة.. يصعب عليّ اتخاذ مثل هذا القرار، فهو تجرُّعٌ للسم.. لكن إن تطلب الأمر فلن يكون مستبعدا.. فأنا لا أفكر بعدمية لهذه الدرجة».

الرسالة التي نقدمها سقّيناها بالدم والعرق

وتابع وائل الدحدوح: «الرسالة التي نقدمها سقّيناها بالدم والعرق، وهذا يصعب تغييره، لكن في لحظة إن تطلب الأمر غير ذلك فنحن جاهزون.. ربنا يكتب لنا الخير أينما كان».

ورد عمرو أديب: «إحنا في انتظارك بمصر في أي لحظة وتقديم الدعم المعنوي والطبي.. أنت أخونا وإحنا بنحبك وواقفين جنبك وحاسين بمدى فداحة ما يحدث».

وأشار أديب إلى أن لديه قناعة بأن وائل الدحدوح يتعرض للاستهداف العمدي من قِبل جيش الاحتلال.

وقال مراسل الجزيرة: «كل ما جرى يؤكد أن جيش الاحتلال يريد ذلك.. فقد بدأ بالأسرة ثم المنزل ثم مكتبي ثم استهدافي ونجاتي بأعجوبة حتى استهدف ابني.. كل هذا يؤكد هذا الأمر".

وأضاف: «نحن كصحفيين لسنا جزءا من المعركة.. على جيش الاحتلال أن يفهم أننا نؤدي واجبنا"، مشيرا إلى أنه لا يستخدم منبره الإعلامي للانتقام من الاحتلال، لكن استهداف عائلته المتتالي يجعله مصمما على أن يكون أكثر مهنية وشفافية.

و أعرب الصحفي وائل الدحدوح، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، عن امتنانه وشكره لكل من دعمه وواساه في مصابه، مشيرًا إلى أن المواساة تساعده على مواصلة الطريق الطويل.

وأشار الدحدوح إلى أن الثمن باهظ، خاصة أن ابنه الشهيد حمزة كان بمثابة روحه وليس قطعة منه، وجاء ذلك بعد خسارة أسرته واصدقائه، مؤكدًا أن هذا الوجع لن يثنيه عن الطريق.

وأكد وائل الدحدوح أنه لن يتردد أو يتوقف لحظة واحدة، طالما أنه على قيد الحياة وقادر على أداء هذا الواجب، موضحًا: "أننا سوف نؤدي واجبنا الذي يعد رسالة مقدسة كفلتها كل القوانين دون تردد، لذلك نحن ماضون لأن من استشهدوا وسفكت دماؤهم بداية من حمزة وأمه وأخيه وغيرهم ممن ضحوا بما لديهم وهي رسالة لأستمر" .

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