الإفتاء: التدين المصري فريد وعجيب (فيديو)

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجذور في التدين المصري موجودة، والتدين المصري فريد وعجيب، مؤكدًا أن به سمات بها قدر من العبقرية المصرية وكلها تسعى لتحقيق مراد رسول الله ومراد الله وجميعها تحقق إرادة الله وتعليم الرسول.

هناك بدعة مستحبة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السبع سمات الموجودة في التدين المصري الرحمة والبساطة والبهجة والابتكار والتنوع، موضحا أن فلسفة ما يسمى بتوسيع ونشر وشعبوية البدعة على خلاف مراد رسول الله، فهناك بدعة واجبة كجمع المصحف وجميع العلوم، وهناك بدعة مستحبة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا شئ في خلقنا إلا وله معني وتأثير، مشددًا على أن "رحلة الحقيقة" هي نقاش عن ذواتنا ونبحث عن القيم والجمال والجودة.