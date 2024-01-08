بسمة وهبة: وائل الدحدوح "جبل وبطل" وصلابته وقوته انبهار (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الإنسان يعيش في الدنيا حتى يتعلم، موضحةً أن أفضل معلم في البشرية هو الصبر والرضا والإصرار على استكماله طريقه ورسالته في الدنيا.

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الصحفي الفلسطيني المراسل المكلوم وائل الدحدوح مثال على كل ذلك، متابعةً: "وائل الدحدوح يجعلني فخورة بانتمائي إلى هذه المهنة، لأنها منحتني أن أقول على وائل الدحدوح أنه زميل".

وتابعت الإعلامية: "تعلمنا منك على مدار 90 يوما ما لم نتعلمه في عشرات السنين، تعلمنا الرضا والصبر واليقين والمهنية والاحترافية والإيمان برسالتنا الإعلامية التي يجب أن نستمر في تقديمها مهما كانت الظروف والوجع والألم".

"جبل وبطل"

ووجهت رسالة للإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي فقد أفرادا من عائلته جراء العدوان الإسرائيلي، قائلة: "أنت واقف ازاي؟! أنت جبل، وأنت مثال عجيب على الصبر، فقد أصبت في أعز ما لديك، أنت بطل".

وأضافت: "الدحدوح صابر وقوي وصامد، أنت سبقت الكل يا أستاذ وائل، لأن وجعك كان في أهل بيتك زوجتك وأولادك، كلهم أستشهدوا لكنك صبرت واحتسبت ووقفت شامخا كما الجبال".

وتابعت: "أنا انهرت إنسانيا ومعنويا بما حدث لك، وانبهرت بقوتك وصلابتك وقوتك في وداع آخر ابتلاء لك ابنك حمزة الذي اغتاله جيش الاحتلال الخسيس المجرم الإسرائيلي، وأنت قلت إن حمزة ليس جزءً منك ولكن كلك، فقد 12 شخصا من أسرتك وبعض الأقارب، وأقول لك كل التعازي في الدنيا لن تكفي أوجاعك".



"صبر أيوب"

وبعثت التحية للإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي فقد أفرادا من عائلته جراء العدوان الإسرائيلي، قائلة: "أنت أيقونة ومثال للإعلام والصحافة ونفخر بك، وأنت رمز العزة في غزة واسمك سيكون في ميادين العالم مثل العظماء الذين سبقوك"، مردفة: "أنت صامد أمام عدو وقوة احتلال ودولة تبيد شعبك، وتعلمنا القوة والصبر والجلد".

وتابعت: "وائل الدحدوح صابر صبر أيوب وندعي الله أن يزيدك صبرا وثباتا، أعظم شيء في العالم هو الشهادة على يقين، أنت مستهدف، فقد حاول الاحتلال استهدافك وقتلك واغتيال أعز ما لديك ورفيقك المصور، نحييك لأنك إعلامي بدرجة مقاتل لا يقل أهمية عن الفلسطيني الذي يمسك السلاح ويقاتل".