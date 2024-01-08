سفير فلسطين بالأمم المتحدة يتوقع أنباء سارة.. وقف إطلاق النار وفك الحصار

قال السفير إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن مصر موقعها مهم حيث إن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانونا بفتح باقي المعابر.

وأضاف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية من جنيف ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة تأتي في وقت وظرف حساس للغاية، والجميع يعمل على هدف عدم الاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية، وهذه هي المأساة الأولى التي يجب على العالم أن يعمل من أجلها، ومصر تلعب دورا مهما على الصعيد العربي والدولي بهذا الخصوص.

وأشار سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى أنه على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان، لكن هذه المنظمات إنسانية، والذي يعيق عملها هو قوة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أمل بخروج شيء من محكمة العدل الدولية بعد الاستماع الذي سيبدأ يوم الخميس من قبل جنوب أفريقيا.

توقعات بإصدار أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

ولفت إلى أن هناك توقعا بإصدار أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف التحريض من قبل محكمة العدل الدولية، والأمر متروك للقضاء وبعد ذلك سيتبعه قانون آخر بعمل مرافعات مستمرة والباب مفتوح أمام الدول لعمل مرافعة شفوية ومكتوبة أمام المحكمة لإثبات ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.

تناولت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، لقاء التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الاثنين.

ناقش القادة آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، "مشددين على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

في غزة، مستشفى الأقصى مكتظ منسق فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، يحذر من الوضع المأساوي لنظام الرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

قال كيسي في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "إنا في مستشفى الأقصى، وسط غزة، في قسم الطوارئ، حيث يعالج عدد من الأطفال على الأرض وعلى نقالة خلفي، يطلب الأطباء مشرطا وأنابيب صدر، توافد الكثير من الناس في أعقاب الانفجار. توفي أحد الأطفال للأسف ولم يتم التعرف على جثته. كما ترون، الوضع فوضوي».

وفي دير البلح، وسط غزة، أجبر أكثر من 600 مريض من مستشفى الأقصى على مغادرة المبنى في مواجهة "الأعمال العدائية المكثفة"، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد.

وفي اليوم السابق، قام موظفو منظمة أطباء بلا حدود بإخلاء المستشفى نفسه.