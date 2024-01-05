

تواصل النيابة العامة ، التحقيقات في واقعة حريق جرار بقطار بنها منوف ، حيث أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، على حريق جرار قطار بنها منوف، والموجود في محطة قطار الباجور، وذلك بعد الدفع بقوة أمنية من مركز الشرطة وسيارات الحماية المدنية في وحدة إطفاء الباجور.



التحقيق في حريق جرار قطار بنها منوف



ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، واتخذت هيئة السكة الحديد إجراءاتها لتسيير حركة القطارات على خط بنها منوف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد تصاعد الأدخنة جرار القطار رقم 3617 القادم من محطة بنها اتجاه منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توقفه بمحطة قطارات الباجور.

وعلى الفور انتقل مساعد مدير الأمن ومأمور مركز شرطة الباجور على رأس قوة أمنية للتحقيق في الواقعة وتسيير حركة سير القطارات، وحررت القوة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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كما بينت التحريات الاولية في حريق سقارة ، والذي أسفر عن مصرع شخص وبناته الثلاث وإصابة الزوجة والابنه الرابعة، صباح اليوم الجمعة، أن ماسا كهربائيا هو سبب اندلاع الحريق وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت البداية ، عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة سقارة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحادث، مدعمين بسيارت إطفاء وإسعاف، وفرضت كردون أمني حول الحادث، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأوضحت التحريات حول الحادث، أن سبب الحريق هو ماس كهربي داخل المنزل، كما أن المنزل قديم مكون من طابق واحد، من الطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.

وكشفت التحريات، أن هذا الحريق أسفر عنه مصرع عامل يدعى جميل وبناته الـ 3 وهم "نرمين، وأميرة، وبسملة"، كما أصيبت الزوجة سحر وابنتها ياسمين بالاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى وتحرير المحضر بالواقعة