الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية بألمانيا تحتفل بعيد الميلاد بكنيسة الأنبا شنودة بحضور السفير.. صور

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في ألمانيا

احتفلت الجالية المصرية في ألمانيا، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الانبا  شنودة والانبا انطونيوس ببرلين مع الانبا دميان وذلك بحضور السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية فى المانيا والسفيرة يمنة هانم، والقنصل العام احمد همام والمستشار ايمن.

الجالية وبيت العائلة المصرية في ألمانيا يشيدون بتنظيم مصر لقمة السلام

وقدم رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، علاء ثابت، التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متأملًا أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات.

 

قداس عيد الميلاد 

 

يذكر أن  السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت مساء أمس السبت، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وقد ترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

 

وأعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها للقيادة السياسية الحكيمة، مضيفة أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم، يواجه الكثير من التحديات ولكنه دائمًا شعب واع وواثق من نفسه وواثق من وحدة نسيجه.

 

كما قدمت وزيرة الهجرة تهنئتها القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت: "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات".

 

وتابعت الوزيرة قائلة: "نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها"، مشيرة إلى أن الله اختص هذا البلد بالأمن والأمان.

 

166bba02-1d91-4889-8632-ed675bc9abae
166bba02-1d91-4889-8632-ed675bc9abae
e21b05e9-38c0-4443-8a3f-5dd99215a500
e21b05e9-38c0-4443-8a3f-5dd99215a500
86005b04-c93a-41d4-bf91-4e6ae56ecc70
86005b04-c93a-41d4-bf91-4e6ae56ecc70
b0c4dc38-bd3a-4ebe-b412-6033a4fa3779
b0c4dc38-bd3a-4ebe-b412-6033a4fa3779
a6eba6b3-d1e3-464d-b9de-f0f3b7d4fe8b
a6eba6b3-d1e3-464d-b9de-f0f3b7d4fe8b
5aa74ead-242c-4764-b55f-b682d87945cc
5aa74ead-242c-4764-b55f-b682d87945cc

مواد متعلقة

الهجرة تحذر الطلاب الدارسين بالسودان التوجه إلى مناطق النزاعات حفاظًا على أرواحهم

219 مليون مشاركة ومشاهدة.. نتائج الحملة الترويجية لـ" اتكلم عربي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الاتحاد العام للمصريين برومانيا يهنئ قداسة البابا والجالية المسيحية برومانيا بعيد الميلاد المجيد

المركز المصري الألماني يقدم 29822 خدمة للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

حصاد نشاط وزرة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

الجريدة الورقية