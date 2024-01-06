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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاتحاد العام للمصريين برومانيا يهنئ قداسة البابا والجالية المسيحية برومانيا بعيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تقدم الإعلامى الدكتورعبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا، ومدير مكتب وكالة روتانا برومانيا  بخالص التهاني الى قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأرق التهاني إلى الأب الدكتور مينا تكلا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مارى مينا ببوخارست رومانيا والجالية المسيحية برومانيا.

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كما قدم اجمل التهانى الى ابونا القمص باسليوس راعى كنيسة العذراء بالسنبلاوين، وخالص التهانى والتبريكات الى ابونا القس ايليا اسعد ماهر راعى كنيسة القديسة ديمانة بمدينة القنايات  شرقية.

وتابع: “نتقدم بخالص التهاني  بمناسبة عيد الميلاد المجيد والى كافة شعب الكنيسة القبطية بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وهي قيامة سيدنا عيسى عليه السلام والذي منح البركة لمصر وشعبها وسيظل التاريخ دوما يسجل بحروف من نور المواقف الوطنية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على الوطن والدفاع عنه برعاية الانبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومصر قوية بوحدة شعبها العظيم من خلال وحدة الهلال مع الصليب وندعوا الله عز وجل ان يرفع عنا الوباء وعن البشرية جمعاء  وتحيا مصر بشرفاء الوطن مع خالص تمنياتنا لوطننا الحبيب بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وكل عام وانتم بخير”.

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