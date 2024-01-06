حصاد نشاط وزرة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نشاد وحصاد وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال الاسبوع الماضي.

وجاء التقرير كالتالي:-



1- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الملحقين العسكريين ممن سيلحقون كرؤساء ومساعدين لمكاتب الدفاع في الخارج قريباً، والذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، في دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري الـ48، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود لتوعية من يعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري، حيث أشارت سيادتها إلى عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية والتى تمتد منذ عصور مصر القديمة وحتى هذه المرحلة، والثابت دائماً فيها العلاقات المتميزة مع مختلف الدول واحترام سيادة كل دولة.



2- توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأسمى التهاني إلى الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 وقالت: "الأخوة والأخوات أبناء الجاليات المصرية بالخارج، أتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مع تمنياتي لكم جميعًا بأن يكون عام خير ونجاح، داعين الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأبنائها في الخارج والداخل من كل شر.. وكل عام وأنتم بخير".

3- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بوسط القاهرة. وقدمت الوزيرة التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، ووجهت رسالة مفادها أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان، مضيفة أن التاريخ سيظل يسطّر بحروف من نور كيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ.

4- نشرت وزارة الهجرة حصاد جهودها في رعاية وإنقاذ الجاليات المصرية في مناطق الصراعات والنزاعات خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ وحتى نهاية عام 2023، حيث شهد هذا العام المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها على حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدًا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم، حيث تم التعامل مع: الأزمة السودانية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وإعصار ليبيا، وزلازل تركيا وسوريا والمغرب، وحرب غزة، وغيرها من الأحداث والأزمات الفردية.

5- نشرت وزارة الهجرة حصاد جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج من أغسطس ٢٠٢٢ وحتى نهاية ديسمبر 2023، والذي تضمن جولات خارجية ولقاءات افتراضية وجهود تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، والترويج للاستثمار في مصر، والنسخة الرابعة من مؤتمرات المصريين بالخارج خلال عام 2023، وكل ذلك من أجل توفير خدمات للمصريين بالخارج ورعايتهم.

6- نشرت وزارة الهجرة حصاد بروتوكولات التعاون التي قامت بتوقيعها خلال عام 2023 مع عدة جهات سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم، وكذلك المزيد من الإنجازات في عدد من الملفات المهمة التي تعكف على تنفيذها، ومنها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من خبرائنا المصريين بالخارج، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في إطار تنفيذ مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة.

7- حرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على الاحتفال مع كل الجاليات المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر، حيث شاركت في احتفالات الأقباط الكاثوليك والكلدانيين والكاثوليك الغربيين "البازيليك"، كما شارك د. صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، في احتفالات كنيسة الأرمن الكاثوليك، وكذلك شارك المستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، في احتفالات كنيسة السوريان.

8- في حوار خاص وسابق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عما حققته الوزارة من إنجازات، وأكدت سيادتها على عدة نقاط وهي: التواصل مع المصري في أي مكان هو الهدف الأول لاستراتيجية وزارة الهجرة، «ساعة مع الوزيرة» ينجح في التواصل مع 63 جالية مصرية بالخارج، إطلاق تطبيق جديد للمصريين بالخارج قريبًا، شهادة «معاشك بكره بالدولار» وثيقة أمان للمصري بالخارج، إعادة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بعد إقرار قانون لها بمجلس النواب، إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية استجابةً لأبنائنا بالخارج، «شركة المصريين بالخارج» قطعت خطوات مهمة على صعيد التأسيس والانطلاق، «إحياء الجذور» مبادرة تواصل وتعاون بين مصر وقبرص واليونان، مبادرة «اتكلم عربي» عندما تجعل اللغة وسيلة لدعم الانتماء، وتوفير فرص للتدريب والتوظيف في 72 قرية لحماية شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

9- في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.

10- نشرت وزارة الهجرة حصاد جهودها في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى ديسمبر 2023، وتمثلت في:



المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكُلفت وزارة الهجرة بتنفيذها خلال الجلسة الختامية لأعمال منتدى شباب العالم الذي عقد عام 2019م.

*مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس"، للاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر، وأطلقها فخامة الرئيس خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا عام 2017، وتقوم وزارة الهجرة على تنفيذها.



مبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج، وقد حظيت المبادرة برعاية كريمة من فخامة الرئيس.

11- نشرت وزارة الهجرة حصاد ما تحقق من محفزات وخدمات للمصريين في الخارج خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ وحتى ديسمبر ٢٠٢٣، وشكّلت أوعية بديلة لتحويل العملة الصعبة في وقت الأزمات العالمية،حيث عملت الوزيرة السفيرة سها جندي على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في ٢٠٢٢ ومؤتمر المصريين بالخارج ٢٠٢٣.

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