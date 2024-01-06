219 مليون مشاركة ومشاهدة.. نتائج الحملة الترويجية لـ" اتكلم عربي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في إطلاق تطبيق إلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأضافت وزيرة الهجرة، حتى يتيح الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية من خلال تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقإلى دنا لا تخلو من المرح والألعاب.

وتابعت الوزيرة، كما تم تدشين حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (حيث وصلت إجمإلى عدد المشاهدات عبر كافة الحسابات الإلكترونية إلى 219 مليون مشاركة ومشاهدة)، وتم إعداد سلسلة من الفيديوهات التعريفية بالتاريخ والحضارة المصرية بالتعاون مع مؤسسة يارو المتخصصة في تقديم الخدمات الثقافية والتاريخية. ود. وسيم السيسي، الطبيب والمؤرخ المصري الكبير، ود.سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، وبموسيقى تصويرية من إهداء وتأليف الموسيقار الكبير هاني شنودة.



وأشارت الى تنظيمها لفعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، في قصر الأمير طاز بالقاهرة، حيث تضمن المؤتمر عقب الكلمات الافتتاحية جلسة نقاشية حول اللغة العربية، وكذلك ورشة تعليم الكتابة بالخط العربي للأطفال ابناء المصريين بالخارج ليتعلموا كتابة اسمائهم باللغة العربية، والتي أكدت خلالها السفيرة سها جندي أهمية تمسك أبنائنا بالخارج بجذورهم وتاريخهم ومعرفة الحضارة المصرية التي علمت العالم مختلف الفنون، لتبقى دائما مصدر إلهام لهم ليكونوا في صدارة النابغين في جامعاتهم بالخارج.

تجدر الاشارة إلى الاجتماع التنفيذي الذي عقد في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٣ مع مركز البحوث الإسلامية لمشيخة الأزهر والذي عقد التخطيط لبرامج التعاون المشترك بما في ذلك من خلال مبادرة اتكلم عربي، لتعليم الجاليات المصرية والأبناء اللغة العربية والحرص علي حل المشكلات الاجتماعية وارساء للتميز الثقافي المصري وتعريف الجاليات بصحيح الدين والعادات والتقاليد المصرية.



