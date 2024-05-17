طلاق جوري بكر بعد سنة أولى جواز.. وتصريح مثير يكشف سبب الإنفصال (تفاصيل)

أعلنت الفنانة جوري بكر عن انفصالها رسميًا عن زوجها مستشهدة بالآية القرآنية " وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

جوري بكر تعلن طلاقها رسميًا: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله

وأشارت جوري بكر خلال إعلان خبر طلاقها إلى أنها صبرت وتحملت كثيرًا ما لم يستطع أحد أن يتحمله خلال فترة زواجها، حيث قالت: "تم الإنفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع .. الحمدلله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

كما استشهدت جوري بآية قرآنية أخرى وهي: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

طلاق جوري بكر

طلاق جوري بكر باطل

وكانت جوري بكر قد أعلنت انفصالها عن زوجها قبل وضع مولودها الأول، من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي تبين فيما بعد أنه كان قد تعرض للاختراق.

وتضمن المنشور الآتي: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل الخير، أرجوكم مش عاوزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل، لأني مش هرد على أي مكالمات".

جوري بكر

سرعان ما نفت جوري بكر نبأ انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن حسابها الشخصي على إنستجرام تم اختراقه من مجهولين، أرادوا تدمير حياتها الزوجية، بالإضافة لكم المضايقات التي تعرض لها زوجها، وجاء ذلك خلال تسجيل صوتي لها مع برنامج "et بالعربي".

وأضافت جوري بكر: "ده واحد مش محترم، الله أعلم مين، فجأة مش عارفة أدخل على الأكونت بتاعي، مش عارفة أدخل الباسورد، بالعافية افتكرت الباسورد، ولاقيت كل ده نزل على إنستجرام، وفيه فولو جيه لجوزي وهو ميعرفش كمية الفولو اللي جاي من البنات دي لمين، واحد منزل الأكونت بتاعه وقايل إن ده أكونت طليق جوزي بكر، أنت متخيل الراجل جاله كام فولو من حسابات مزورة وفيه ستوري بيقول إني انفصلت".

جوري بكر وطليقها

في الوقت نفسه، حرصت جوري بكر على توضيح الأمر للجمهور من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد استرجاعه، وقالت: "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي".

بسمة وهبة تنفي طلاق جوري بكر

بدورها، خرجت الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها عقب دقائق قليلة من تداول أنباء انفصال جوري بكر، لتؤكد أن هذا الطلاق باطل، لأنها حامل، ولا يجوز طلاق الزوجة الحامل، مشددة على ضرورة الرجوع لشيخ فقهي ليحسم فتوى جواز الطلاق من بُطلانه، وذلك خلال مقطع فيديو شاركته من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

جوري بكر

وقالت بسمة وهبة: "رسالة إلى الفنانة جوري بكر، أنا معرفش رقم تليفونك عشان أكلمك، لكن قريت خبر أنك انفصلتي عن جوزك، وأنا عارفة أنك حامل، والحامل لا تُطلق ومش عارفة مين الشيخ اللي عمل إجراءات الطلاق ده وأنتي حامل، على حد معلوماتي، أنا مراجعتش جوجل".

ووجهت بسمة وهبة نصيحة لجوري بكر قائلة: "عليكي أنك تتابعي شيخ، لأني أظن أن الطلاق ده باطل، طلاقك باطل يا جوري، أنا متأكدة أن الست الحامل لا تُطلق وهي حامل، أرجوكي تأكدي وراجعي".