الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الهجرة تحذر الطلاب الدارسين بالسودان التوجه إلى مناطق النزاعات حفاظًا على أرواحهم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان والذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته.

ولدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى.

واهابت وزارة الهجرة جميع الطلاب الدارسين بالسودان بعدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظا على أرواحهم.

مواد متعلقة

219 مليون مشاركة ومشاهدة.. نتائج الحملة الترويجية لـ" اتكلم عربي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الاتحاد العام للمصريين برومانيا يهنئ قداسة البابا والجالية المسيحية برومانيا بعيد الميلاد المجيد

نتائج المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس" بعد مرور 6 سنوات على إطلاقها

أكثر من 200 مليون مشارك.. نتائج المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

المركز المصري الألماني يقدم 29822 خدمة للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

“مراكب النجاة” في 5 سنوات.. غياب الهجرة غير الشرعية ونجاح المبادرة

حصاد ونتائج المبادرات الرئاسية لوزارة الهجرة خلال عام 2023

حصاد نشاط وزرة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

الجريدة الورقية