الجالية وبيت العائلة المصرية في ألمانيا يشيدون بتنظيم مصر لقمة السلام

أشادت الجالية المصرية، وبيت العائلة المصرية في ألمانيا، برئاسة علاء ثابت، بتنظيم مصر لقمة السلام، بحضور قادة العالم بالحضور الى مصر ارض السلام وقد توافد معظم قادة العالم للحضور للخروج من هذة الازمة العالمية .

تنظيم مصر لقمة السلام

وقال علاء ثابت: “ إن دعوة و تنظيم مصر قمة السلام من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل رؤساء و قادة العالم، هذا هو دور مصر في منطقتها و العالم لأجل إحلال السلام لتكون دائما القاهرة هى المفتاح والحل لكل قضايا المنطقة".

وأضاف “ثابت: ” تحيا مصر تحيا مصر بالقيادة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يحفظ مصرنا الغالية وأهلها”.

وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين

وتعقد “فمة السلام” بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

وتشارك 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث يشارك زعماء دول "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، هذا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

مستقبل القضية الفلسطينية

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.