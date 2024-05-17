عاجل
عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا
الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد النني يودع جماهير آرسنال في مباراة إيفرتون

محمد النني
محمد النني

يستعد محمد النني لنجم منتخب مصر ولاعب وسط فريق آرسنال للرحيل عن الجانرز عقب نهاية الموسم الحالي بعد 8 سنوات قداها بين جدران النادي الإنجليزي.

txt

آرسنال يتقدم سباق ضم نجم نيوكاسل ويحدد موقف النني

وكشفت تقارير صحفية أن محمد النني وسيدريك سواريس لاعبا آرسنال سيغادران آرسنال بنهاية الموسم الحالي حيث يودع الثنائي جماهير المدفعجية في مباراة إيفرتون المقبلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد النني مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي حيث استقرت إدارة النادي على عدم تمديد تعاقده.

وإبتعد النني بشكل كبير عن المشاركة مع آرسنال في الموسم الحالي حيث شارك 3 مباريات فقط ببطولة الدوري الإنجليزي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، إضافة لمباراة واحدة في كأس كاراباو.

الجريدة الورقية