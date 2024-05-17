محمد النني يودع جماهير آرسنال في مباراة إيفرتون

يستعد محمد النني لنجم منتخب مصر ولاعب وسط فريق آرسنال للرحيل عن الجانرز عقب نهاية الموسم الحالي بعد 8 سنوات قداها بين جدران النادي الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية أن محمد النني وسيدريك سواريس لاعبا آرسنال سيغادران آرسنال بنهاية الموسم الحالي حيث يودع الثنائي جماهير المدفعجية في مباراة إيفرتون المقبلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد النني مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي حيث استقرت إدارة النادي على عدم تمديد تعاقده.

وإبتعد النني بشكل كبير عن المشاركة مع آرسنال في الموسم الحالي حيث شارك 3 مباريات فقط ببطولة الدوري الإنجليزي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، إضافة لمباراة واحدة في كأس كاراباو.