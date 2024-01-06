عمرو أديب يكشف دور باسم يوسف في إنقاذ شقيقه من الموت (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب عن دور الإعلامي الساخر باسم يوسف في إنقاذ شقيقه من الموت يعد تعرض الأخير لأزمة قلبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على فضائيى«mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنه منذ يومين كان شقيقه يدير جلسة في المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، وسأل سؤالا وقال إنه يمكن أن يُصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد أربع دقائق فقط من الجملة، تعرض عماد لشبه أزمة قلبية.

ولفت إلى توقف قلب عماد، لمدة دقيقة كاملة، وغُلق الشريان بنسبة 100%، موجها الشكر للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اهتمامه بحالة عماد أديب.

عمرو أديب يشكر دولة الإمارات

وأشاد عمرو أديب، بدولة الإمارات، حيث كانت هناك سيارة إسعاف في المؤتمر مجهزة لهذه الحالات الطارئة، وتم نقل عماد إلى مستشفى راشد في غضون سبع دقائق.

وتابع عمرو أديب "يجب أن أشكر أصدقاء مصريين سخّرهم القدر إنهم يبقوا موجودين، وهذكر الاسم بالتعبير العلمي وهو الدكتور باسم يوسف لأنه طبيب في الأصل".

وأضاف أن يوسف أجرى إسعافات أولية لشقيقه، وما حدث ينم عن جدعنة المصريين، معقبا: "علاقتي أنا وباسم ليست جيدة لكن أكن له كل الاحترام على اللي عمله".

وتابع: "بشكر كل الناس اللي اهتموا بأخويا، وهو محاط بالعائلة بأكلمها هناك، وبشكر كل الناس اللي اتصلت واطمأنت".