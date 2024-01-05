هاجم عادل إمام لتزويج ابنته لابن قيادي إخواني.. الباز يعتذر للزعيم: "أنا أحمق"

حملة صحفية كبيرة قادها الكاتب الصحفي محمد الباز ضد الفنان عادل إمام بسبب تزويج ابنته سارة لابن قيادي إخواني، حيث كتب في عام 2004 عقب عقد القران مقالًا لاذعًا حمل عنوان: "عادل إمام يسلم ابنته لطيور الظلام".

وكان الزواج بمثابة مفاجأة كبيرة في الساحة الفنية والسياسية عندما تزوجت سارة عادل إمام من أحمد نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين نبيل مقبل، ورغم حالة التكتم التي صاحبت الخبر إلا أن انتشار صور عقد القران والذي عُقد بمشيخة الأزهر وعقده شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي أكدت الخبر وأخرست الشائعات.

مقدمة فيديو عقد القران

وأبدى الباز، خلال حواره مع مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، ندمه على المقال وعنوانه، قائلًا إنه كان قاسيا في الهجوم على عادل إمام في هذا التوقيت، وندم على العنوان بعد إنجاب طفلته مريم.

“أعشق حتى أفلامه التافهة”

وأكد أنه من عشاق الزعيم عادل إمام حتى في أفلامه التافهة، منوهًا إلى أن المقال كان طبيعيًا بسبب موقفه من الإخوان، لافتًا إلى أن أول احتكاك مع عادل إمام كان في جائزة الدولة التقديرية وكان مرشح أمامه ثروت عكاشة، ومؤسسة أخبار اليوم هاجمت بشدة وانتقدت ترشح عادل إمام لجائزة الدولة التقديرية أمام ثروت عكاشة وهنا كتبت مقالا بعنوان "إنهم يحتقرون عادل إمام"، ودافعت عنه دفاعا كبيرًا وشكرني على ذلك.

شاهد فيديو عقد قران سارة عادل إمام في مشيخة الأزهر..

غضب مبارك

وتسبب الزواج في حد ذاته في أزمة ثقة بين عادل إمام وبين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه وكذلك نجليه علاء وجمال اللذين رفضا حضور حفل الزواج.

عادل إمام وجمال مبارك

زواج عن حب

جمعت قصة حب سارة عادل إمام بأحمد نبيل مقبل حيث كانا يدرسان سوياً في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، ولم تبدو أي مؤشرات في حينها لرفض الفنان المصري فكرة زواج ابنته المثيرة للجدل غير أن بعض تصريحاته فيما بعد الزواج عن زوج ابنته أحمد قال عنه :"تشرفت به لأنه شخص محترم وابن أصول".

عادل إمام يتوسط شيخ الأزهر وصهره خلال عقد القران في مشيخة الأزهر.. وقيادات الإخوان حاضرة أمامه

وحضر الفنان عادل إمام عزاء ابنة القيادي الإخواني نبيل مقبل في عام 2010، ما أثار الجدل، غير أن البعض برر ذلك في حينها لدواعي المصاهرة التي بينهما ولأسباب إنسانية.

لقاء قديم

وفي لقاء تلفزيوني قديم عام 1988، عندما كان عمر سارة عادل إمام 21 عاما، تحدثت عن علاقتها بوالدها الزعيم، قائلة إنها كانت تخاف طلب الأشياء من والدها في فترة الطفولة، مشيرة أنها كانت تلجأ لوالدتها للتوسط عنده، لكن الأمور بدأت تأخذ منحنى آخر بعدما تخطت مرحلة الطفولة.

وكشفت عن نص أهم رسالة وجهها لها الزعيم، والتي كتب فيها: “عمرك ما هتاخدي نصيحة من حد أكتر مني، أنا اكتسبت خبرة مما مررت به في حياتي وهقول لك على المختصر المفيد”.

شاهد لقاء قديم لابنة عادل إمام..

سارة عادل إمام الآن.. ربة منزل و3 أولاد

اكتفت سارة عادل إمام بدور ربة المنزل وابتعدت عن العمل الإعلامي رغم تخرجها في كلية الإعلام، وعن الساحة الفنية رغم شهرة والدها وعمل شقيقيها الأصغر محمد إمام والأكبر رامي إمام، وتبلغ من العمر 45 عامًا إذ أنها من مواليد 1977، ولها من الأولاد ثلاثة.

وقال عادل إمام عن ابنته في لقاء تلفزيوني إنه رفض دخولها الوسط الفني والإعلامي رغم تخرجها في كلية الإعلام، وأنها تتميز بخفة الظل والتفوق الدراسي والعملي.

سارة عادل إمام مع أولادها