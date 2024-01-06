خالد أبو بكر يوجه رسالة للمصريين بالخارج بسبب تحويل العملة الصعبة (فيديو)

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن التعامل مع السوق السوداء في تغيير العملة ، بمثابة سرقة واضحة للوطن.

ووجه خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة، رسالة للمصريين بالخارج، بعد تراجع تحويلات المصريين 30% خلال 3 أشهر، قائلا: "لو بتغير بزيادة قدرها 20 جنيه.. هقولك خلي بالك.. الـ 20 جنيه بتغير وتضر حياة ناس تانية.. ومعنديش حل ومسئول يقولى الأزمة امتى هتنتهي".

المصريون بالخارج ثروة حقيقة

وشدد خالد أبو بكر، على أن المصريين بالخارج ثروة حقيقة، وحبهم لمصر كبير، ولم يتخلوا عن وطنهم، ومحذرًا من أن الاتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون.

كشف الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، أن مصر شهدت في 2016 إصلاح اقتصادي هيكلي، كان بدايته وصول سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها نزل السعر إلى 15.60 جنيها واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك سعرين لصرف الدولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022.

وأشار إلى أنه ظهر سعرين لصرف الدولار بسبب عدم وجود إجراءات وقرارت حاسمة كتلك الموجودة حاليا، مثل حبس من يتداول العملات خارج الإطار الرسمي، منوهًا إلى أن سعر الدولار قبل وجود سعرين كان مرنًا وظل ثابتا فترة كبيرة ومن كان يريده يستطيع الحصول عليه بسهولة.



واختتم أنه بعد التدخلات الروسية في أوكرانيا خرج من مصر ما بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بالمتوسط 30 مليار دولار، ما خلق أزمة في الدولار تبعها ظهور سوق سوداء.