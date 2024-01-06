عمرو أديب عن ارتفاع الأسعار: الموضوع مطول شوية ويجب تغيير السياسات (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، إن ظهور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الرأي العام وإعلانه أسباب ارتفاع الأسعار أمر جيد.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «mbc مصر »، مساء الجمعة: "يبدو أن الموضوع مطوّل شوية.. رئيس الوزراء بيقول إن 2024 كلها ونصف 2025 هتفضل المشكلة لغاية ما نتعافى، ده كلام رئيس الوزراء، وكلنا نأمل إنه ميبقاش بعد سنة ونصف.. لأ، بعد شهر أو شهرين، لكن هذا الأمر لن يحدث.

وتابع عمرو أديب : “رئيس الوزراء ممكن يكون أكثر دراية أو لديه حِسبة معينة، لكن نفس رئيس الوزراء ده من شهر كان بيتكلم عن الدولار إنها أزمة عابرة وكلنا شوفنا الدولار عَبر أد إيه من بعد الكلام ده”.

وتساءل: “هل رئيس الوزراء حاسب الأمور صح، فهو لديه كل الأرقام والمعلومات؟، وأنا أشفق عليه من الموقف الذي يقف فيه لأنه موقف صعب”.

من يضع السياسيات الاقتصادية في مجلس الوزاراء

وتابع: “يجب تغيير السياسات.. من يضع السياسيات الاقتصادية في مجلس الوزاراء واضح إن فيه أزمة اقتصادية طاحنة واللاسعب دا محتاج من ينقذه ”

ومن جانبه، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة تواجه تحديات صعبة وخطيرة في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه متعاطفا مع المواطنين في الشارع لرفضهم الغلاء في الأسعار بمختلف أنواعها.

أضاف، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لو بها إدارة أزمة لن تقدم على ارتفاع الأسعار في توقيت واحد، كما حدث مع الإنترنت والكهرباء قائلا:"الحكومة بتصدم المواطن مع رفع الأسعار في وقت واحد، وبتقول للمواطنين أنا بكافئ اللي وقف معايا على، لابد أن يكون هناك حس اجتماعي، والإحساس بالناس الشقاينة واللى اتحملت نتائج وتبعات الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وكان عندهم أمل الخروج من هذه الأزمة".

وتابع أن هناك جهدا مبذولا من قبل الحكومة ولا أحد ينكره، قائلا:"لكن في المقابل لا تقسو علي المواطن كده، بالحجم والتركبية دى، دي صدمة، المواطن بيقول دلوقتي إيه اللي حيلتي، الجنيه بقى بنصف قيمته، وكمان الأسعار بقت نار، شوفوا التجار بيعملوا إيه، شوفوا المواد الغذائية وصلت لفين، الناس عايزة الستر، عايزة لما ابنهم يطلب حاجة يقدروا عليها، عايزين فرخة يقدروا يجيبوها، والسكر والشاي يكونوا موجودين، عايزين يكفوا احتياجاتهم، ومواصلة كويسة، ودفع إيجار البيت".

6 أضعاف الراتب الذي يحصل عليه المواطن

ووجه حديثه للحكومة قائلا: "إحسبي الحسبة دي، أكيد 5 أو 6 أضعاف المرتب الذي يحصل عليه المواطن مش بيكفي أو بيكفي بالعافية بعد ارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أنه يقدر كثيرا ما أنجزته الحكومة، لكن لابد من الاهتمام بالجانب الاجتماعي الذي أوصى به الرئيس السيسي، وزي ما الرئيس قال أي إصلاح لابد أن يكون له جانب اجتماعي.



وتابع أن المواطن يقف بجوار دولته والقيادة السياسية، وتحمل كثيرا، على أمل أن تمر الأزمة الاقتصادية، مشددا على أهمية النظر إلى الجانب الاجتماعي.