الصحة: كل دقيقة يتم ولادة حوالي أربعة أطفال في مصر (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. ونريد أن يقلوا إلى 21 طفلا لكل 10 نساء، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك ومثمر بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف، وكان اليوم الجمعة فى كل جوامع مصر بعد صلاة الجمعة كان يكون هناك جزء درس توعية لمشكلة الزيادة السكانية”.

انخفاض فى معدل النمو السكاني بحوالي 8% عن العام السابق

وأضاف مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه كل دقيقة يتم ولادة حوالي أربعة أطفال، مشيرا إلى أنه خلال أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول إن هناك انخفاضا فى معدل النمو السكاني بحوالي 8% عن العام السابق.

وتابع مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة: "ذلك ليس كافي، ويجب أن يكون هناك توازن بين أمرين، الأول: معدل النمو السكاني، والآخر: معدل النمو الإقتصادي، موضحا أنه يتم تحقيق النمو الإقتصادي لكن قد يكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الدولة مثل: الحرب الأوكرانية الروسية أو أحداث غزة، ناصحا المواطن بالتحكم أكثر من ذلك فى معدل النمو السكاني.

انطلقت اليوم الجمعه قافلة دعوية من مسجد جبر بإدارة أوقاف وسط بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة و الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وتحت اشراف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية .

وقبل انطلاق القافلة عقدت مقرأة قرآنية الائمة ثم ابتهالات دينية ثم مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم انطلقت القافلة لأداء خطبة الجمعة بمسجد إدارة وسط.

وقد أدى الشيخ سلامة خطبة الجمعة بمسجد القصبجي تحت عنوان "الصحة الانجابية.. بين حق الوالدين و حق الطفل".

وقد شهد فاعليات مقرأة الجمهور التي عقدت بالمسجد عقب صلاة الجمعة واشاد فضيلته بما رأه من حرص الرواد على حضور المقرأة وتعلم أحكام الكتاب العزيز.

جدير بالذكر أن قد قام بجولة مرورية قبل صلاة الجمعة تفقد خلالها جاهزية المساجد والعاملين بها لاستقبال وفود الرحمن لصلاة الجمعه والأنشطة التى تقام بالمساجد دعويا واجتماعيا وشدد على استقبال الجمهور بكل احترام وحفاوة فهم ضيوف الرحمن وشرف لنا خدمه بيوت الرحمن وضيوف الرحمن.

وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل وتشيدها افتتحت المديرية اليوم مسجد الإخلاص التابع لادارة أوقاف برج العرب وقد القى خطبة الافتتاح د. حسن عبدالله مدير عام الادارة.