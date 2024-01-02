الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تحذر من الانخداع بالطقس وتخفيف الملابس (فيديو)

حذرت الأرصاد من تخفيف
حذرت الأرصاد من تخفيف الملابس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، موجهة تحذيرًا من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا وتخفيف الملابس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي أم سي، إن درجات الحرارة الأيام الحالية حول المعدلات الطبيعية، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، ما سيترتب عليه الشعور بالطقس الدافئ نهارًا مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انتبهوا من الشبورة والضباب أثناء القيادة

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الأرصاد الجوية تحذر: سقوط أمطار وتستمر حتى الخميس .. فيديو

 

ولفتت إلى أن هناك تفاوتًا واضحًا بين درجات الحرارة نهارا وليلا، مشيرة إلى تكون شبورة مائية تصل إلى حد الضباب. في بعض المناطق، متوقعة استمرار فرص تساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى بعض مناطق الوجة البحري، ولكنها غير مؤثرة.

فارق كبير في الدرجات

فيما أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير، على الرغم من تأثر البلاد بمرتفع جوي.

وأضافت، أن المحافظات الداخلية مثل القاهرة سيكون الجو بها مشمس، في فترة النهار، لافتة إلى أن البلاد في فترة الليل سيكون هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، وهناك فارق كبير بين حالة الجو في النهار والمساء، تصل فارق الدرجات لـ 10 درجات وأكثر.


وأشارت إلي أن البلاد تتأثر بـ شبورة مائية في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر، وأن الشبورة تصل لـ حد الضباب، وأن تلك الشبورة تنشر بالطرق القريبة من الزراعات.


وأوضحت أن هناك أمطار متوقع سقوطها اليوم، على المناطق الساحلية، وأنه منذ الصباح هناك أمطار متوسطة، على الإسكندرية ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، رفح والعريش.

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