الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انتبهوا من الشبورة والضباب أثناء القيادة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء)، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وكشفت الأقمار الصناعية عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصح خبراء الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة القيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مسّاحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.