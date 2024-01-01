الأرصاد الجوية تحذر: سقوط أمطار وتستمر حتى الخميس .. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على أنه من المتوقع أن تتكون الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، منوهة بأنه قد تمتد هذه الأمطار لتكون خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60% تقريبا، مؤكدة أن هذه الأمطار ستكون غزيرة مساءً على عدد من المحافظات الساحلية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "السفيرة عزيزة" ، المذاع على فضائية "dmc".

وشددت على أن الأمطار قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة وقد تكون مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن اليوم الإثنين يشهد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت أن طقس اليوم الإثنين، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.