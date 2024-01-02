نشرة التوك شو.. أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس وأسباب ارتفاع سعر الذهب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده

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ألم مستمر.. آخر تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر (فيديو)



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، قائلا: “الرئيس الروسي بوتين أعلن اليوم ورحب بانضمام الدول الجديدة للتجمع ومنهم مصر”.

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أحمد موسى يكشف فوائد انضمام مصر إلى تجمع بريكس (فيديو)



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا لدينا عجز في كل السلع الاستراتيجية الـ7 باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية".

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التموين تكشف عن إجراءات جديدة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)



كشف محمد يوسف، نجل الشهيد الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى الأسبق، تفاصيل استشهاد والده في قصف إسرائيلي غلى قطاع غزة

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ابن خطيب المسجد الأقصى يكشف تفاصيل استشهاد والده.. كان عاشقا لمصر



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الأونصة من الذهب، واتجاه المواطن للذهب حينما تنخفض سعر الفائدة".

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"التموين" تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب (فيديو)



قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن سعر البصل الجديد يصل للمستهلك بـ15 جنيهًا، أما سعر البصل القديم فسعره يتراوح ما بين 25 لـ30 جنيهًا.

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نقيب الفلاحين: "البصل هيكون بسعر التراب الفترة المقبلة"



علق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، على قرار تجريم مرور السفن التي تتجه إلى إسرائيل عبر الأراضي الليبية، قائلا: "نرفض إسرائيل لأنها تحتل أرض عربية.

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مجلس النواب الليبي يعلق على قرار تجريم مرور السفن المتجهة لإسرائيل (فيديو)



قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار بالبنك الدولي سابقا، إن الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثة، وسابقا كنا نُدرس للطلاب في الكليات أن الأزمات الاقتصادية تظهر كل 25 سنة

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دخول مصر إلى البريكس.. القاهرة تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة



قال اللواء واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي الفلسطيني، إن ما يحدث في غزة حرب إبادة ممنهجة وتطهير عرقي، لكن رغم ذلك الفلسطيني يقف صامدا أمام كل ذلك، منوها إل أنه تم تدمير 70% من البنية التحتية في قطاع غزة، والمطلوب من الفلسطيني إما أن يقتل أو يهاجر.

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محلل عسكري فلسطيني: 7 أكتوبر كسرت هيبة إسرائيل وغزة تتعرص للإبادة (فيديو)

