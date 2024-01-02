مجلس النواب الليبي يعلق على قرار تجريم مرور السفن المتجهة لإسرائيل (فيديو)

علق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، على قرار تجريم مرور السفن التي تتجه إلى إسرائيل عبر الأراضي الليبية، قائلا: "نرفض إسرائيل لأنها تحتل أرض عربية، وندعم الشعب الفلسطيني لاسترداد أرضه ووجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس".



هدفنا في 2024 هو تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية

وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع على فضائية "أون"،مساء اليوم : "هدفنا في 2024 هو تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية، وخاصة أنهم كانوا يقتربون من ذلك، ولكن أصبح هناك مشكلة تشكيل الحكومة، بعد أن دعت الأمم المتحدة رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة والمُقال من قبل مجلس النواب لحضور جلسة للحديث حول الأمور في ليبيا.

مجلس النواب رفض الدعوة المقدمة من الأمم المتحدة

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض الدعوة المقدمة من الأمم المتحدة، لأن هذه الشخصية مقالة من قبل مجلس النواب الليبي، منوها أننا إذا انتهينا من تشكيل حكومة جديدة سنتجه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وتابع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي: "حققنا خطوات جيدة ونتمنى ألا نعود للمربع الأول مرة أخرى، ونأمل أن تتفاهم الأطراف الليبية وأن تشكل حكومتها من أجل الاتجاه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعودة إلى الطريق السليم لخدمة الشعب الليبي الذي عانى كثيرا السنوات الماضية".

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا لضرورة التوصل لاتفاق يتم بمقتضاه إجراء انتخابات في ليبيا للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تشهدها البلاد.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أذاعته قناة الوسط الليبية، ندعو كل الأطراف الليبية إلى العمل معًا، لضمان السيادة الكاملة والوحدة والازدهار لليبيا من خلال دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

الاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات

وأضافت "الاتفاق على مسار انتخابي واضح،وجدول زمني للانتخابات ، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات أمر ضروري ".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن " التلكؤ في التحرك الآن سيعمق الانقسام،ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة وتقوض الاستقرار الإقليمي " .