أحمد موسى يكشف فوائد انضمام مصر إلى تجمع بريكس (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، قائلا: “الرئيس الروسي بوتين أعلن اليوم ورحب بانضمام الدول الجديدة للتجمع ومنهم مصر”.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين: "تجمع بريكس يمثل نحو 42% من إجمالي سكان العالم، وهذا التجمع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي".

تجمع بريكس سيكون مؤثرا سياسيا وتكنولوجيا واقتصاديا

وتابع أحمد موسى،: "تجمع بريكس يضم 10 دول، وسيكون مؤثرا سياسيا وتكنولوجيا واقتصاديا، وسيساهم في التخلص من هيمنة الدولار".

وأوضح أن هذا التجمع له مميزات كثيرة جدا وفوائد عديدة، لأن التعامل في مجموعة بريكس سيكون بالعملة المحلية، معقبا: "مش لازم التأثير يكون من يوم وليلة، ولكن انضمام مصر للبريكس سيقلل من هيمنة الدولار".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024 ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور بريكس في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح بوتين - في بيان، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس 2024، ستركز على التعاون الإيجابي والبنّاء مع جميع البلدان المعنية".

وأَضاف بوتين أنه "في الأول من يناير، تسلمت روسيا عصا رئاسة مجموعة بريكس، وهي رابطة تضم الآن 10 دول، وفقًا للقرار الذي تبنته قمة البريكس في 15 أغسطس 2022".

وشدد بوتين على أن روسيا "لن تدخر أي جهد لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أنشطة مجموعة بريكس، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التقاليد والاسترشاد بالخبرة التي اكتسبتها المجموعة خلال السنوات الماضية".

وفيما يخص خطط روسيا لرئاستها لمجموعة بريكس خلال 2024، قال بوتين إن موسكو ستعمل على تعزيز دور البريكس في النظام النقدي الدولي خلال رئاستها للمجموعة.

وأوضح قائلاً: "سنساهم في التنفيذ العملي لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول بريكس 2025، وخطة العمل للتعاون في مجال الابتكار في بريكس 2021-2024 لضمان أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز دور البريكس في النظام النقدي الدولي، وتوسيع التعاون بين البنوك وتوسيع نطاقه، وتعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة".

وسياسيًا، أكد الرئيس الروسي أن موسكو تخطط لتعزيز تنسيق السياسة الخارجية داخل مجموعة بريكس خلال رئاستها، موضحًا أن روسيا "ستركز على تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء، من خلال السعي بشكل مشترك إلى استجابات فعالة للتحديات والتهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".