الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ألم مستمر.. آخر تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر (فيديو)

حلمي بكر
حلمي بكر

كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده، مشيرة إلى أن أحد أصدقائه أمس الأحد، حصل على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة في إحدى المستشفيات العسكرية.

وأوضحت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد2، أن حلمي بكر خلال الساعات القادمة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج، متمنية له الشفاء العاجل.

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وتطرق الحديث حول أسباب تقديم زوجة حلمي بكر، محضرًا رسميًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلة: «ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم استعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».

وأضافت «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة، مردفة :«مش هتكلم في شئ منظور أما القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».

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