ابن خطيب المسجد الأقصى يكشف تفاصيل استشهاد والده.. كان عاشقا لمصر

كشف محمد يوسف، نجل الشهيد الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى الأسبق، تفاصيل استشهاد والده في قصف إسرائيلي غلى قطاع غزة

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وأوضح نجل خطيب المسجد الأقصى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم الإثنين، أنهم مثل كل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للقصف المستمر على مدار 88 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع وكل المنازل لم تعد آمنة، مشددًا على أن جيش الاحتلال أبلغ بنزوح مخيم البريج وجزء من مخيم المغازي.

وأشار إلى أنه تحدث مع والده الشهيد يوسف سلامة من أجل النزوح، إلا أن والده أصر على البقاء في المنزل، مشددًا على أنه في الساعة الـ9 صباحًا وخلال خروجه إلى غرفة الضيافة قصفته طائرات الاحتلال قصف مباشر وبالأخص للمكان الموجودة به، منوهًا بأن والده خطيب الأقصى استشهد بجانب والدته وشقيقته.

نجل خطيب المسجد الأقصى يشكر مصر

ووجه نجل خطيب المسجد الأقصى الشكر لجمهورية مصر العربية على نقل وإخراج شقيقته لإجراء عملية عاجلة لها في مستشفى العريش، موضحًا أن والده من عشاق مصر والأزهر الشريف ويشيد دائمًا بجهودها، مؤكدًا أنه في عام 2000 تم التكرم من مصر بعمل سجاد لفرش المسجد الأقصى وتم حمل السجاد وتمت عملية الفرش، متابعا: "والدي أصر على فرش المسجد الأقصى بسجاد مصري خالص"، مشيرا إلى أن عزاء والده غدًا في مسجد القوات المسلحة بالقاهرة.

واستهشد وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب المسجد الأقصى الأسبق، الشيخ يوسف سلامة، إثر غارة إسرائيلية على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وحسب قناة الغد، إن قوات الاحتلال شنت صباح اليوم الأحد، غارات مكثفة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

ويشهد مخيم المغازي غارات مكثفة من قوات الاحتلال بين الحين والآخر، حيث شنت طائرات الاحتلال، أول من أمس الجمعة، غارات على منازل عدة في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

سيرتة الذاتية:

ولد الشيخ الدكتور يوسف سلامة في عام 1954 مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث استشهد، وهجّر والده خلال النكبة من بلدته الأصلية هي بيت طيما.

شغل سلامة عدة مناصب، أهمها إمام وخطيب المسجد الأقصى، النائب الأول المنتخب لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، كما شغل وظائف أخرى، منها: وزير الأوقاف والشئون الدينية المكلف فى الفترة ما بين 1998 -2005، وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الفترة ما بين 1996-1998، وكيل مساعد ومسؤول الأوقاف فى الفترة ما بين 1994-1996، ومحاضر بجامعة الأزهر بغزة فى الفترة ما بين 1993-1994.

وفي اليوم الـ86 من العدوان الإسرائيلي على غزة، تواصل إسرائيل قصف منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد 187 مواطنا و312 مصابا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21.507 شهداء و55915 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.