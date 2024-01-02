نقيب الفلاحين: "البصل هيكون بسعر التراب الفترة المقبلة"

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن سعر البصل الجديد يصل للمستهلك بـ15 جنيهًا، أما سعر البصل القديم فسعره يتراوح ما بين 25 لـ30 جنيهًا.

وتابع "أبو صدام"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المزارع لا يستطيع رفع أسعار السلع والخضروات ، مشيرًا إلى أن البصل كان يباع العام الماضي بجنيه واحد للكيلو، وهذا أدى لتقليل المساحة المزروعة بالبصل خلال العام الحالي، مما انعكس على ارتفاع أسعار البصل.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر البصل بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة معقبًا: "سعر البصل الأيام المقبلة هيكون بالتراب، ومن الضروري الحفاظ على هامش ربح للمزارع".