الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. حكاية بنات السباعي تتصدر الأعلي مشاهدة

حكاية بنات السباعي
حكاية بنات السباعي

تصدر حكاية بنات السباعي من مسلسل حد فاصل أعلى نسب المشاهدة داخل مصر بعد عرضها على منصة جوي بساعات . 

 

وحظت حكاية بنات السباعي اولي حكايات مسلسل حد فاصل بالمركز الأول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر .

حكاية بنات السباعي بطولة ريم البارودي ومحمود حجازي وأحمد جمال سعيد وهناء الشوربجي.

حكاية بنات السباعي 

أعلنت الفنانة ريم البارودي اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسلسل "روج أسود" الذى كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

 

ونشرت ريم البارودي منشورا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري ، قائلة: “ تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود ، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري.. وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة" .

 

تعليق ريم البارودي على أحداث فلسطين:

وعلقت الفنانة ريم البارودي خلال الأيام الماضية على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

‏وكتبت ريم البارودي: "حسبي الله ونعم الوكيل، ماتت الإنسانية والرحمة، مات ضمير العالم".

حكاية بنات السباعي 
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