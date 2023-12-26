أسعار تذاكر وموعد طرح مسرحية الصندوق الأحمر لـ ليلي علوي

تقدم النجمة ليلي علوي مسرحيتها الجديدة "الصندوق الأحمر"، ضمن فاعليات موسم الرياض، وذلك خلال الفترة من 3 يناير إلى 7 يناير.

أحداث مسرحية الصندوق الأحمر

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التى تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها.

أبطال مسرحية الصندوق الأحمر

مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد وميمي جمال وطارق الابياري ورنا رئيس وسليمان عيد ومروة عبد المنعم ونور إيهاب .

مسرحية الصندوق الأحمر

أسعار تذاكر مسرحية الصندوق الأحمر

وتترواح أسعار التذاكر ما بين 100 ريال سعودي " ما يعادل 800 جنية مصري" ، وتصل الى 1000 ريال ، " ما يعادل 8000 الالاف جنية مصري ".

ومن المقرر ان تشارك ليلي علوي فى عدد من الاعمال السينمائية خلال الفترة القادمة ، ومنها ال شنب والتى تشارك فى بطولته كل من لبلبة وسوسن بدر واسماء جلال .

كما تشارك ليلي علوي فى بطولة فيلم مقسوم ، والمقرر عرضه خلال شهر يناير القادم .

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

فیلم مقسوم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.