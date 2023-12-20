متحور كورونا الجديد.. درجة الخطر ومعدل الانتشار في مصر (فيديو)

كشف الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، معلومات حول متحور كورونا الجديد JN.1، قائلًا إنه أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تأثره نتيجة تلقي اللقاحات عالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أنه لم يظهر أى تدهور صحي في الحالات التي أصيبت بالمتحور الجديد JN.1، منوهًا إلى أن نسبة الوفيات قلت 70% عن الشهر الماضي بصفة عامة.

ولفت إلى أن الإصابات ستزيد زيادة طفيفة بداية يناير المقبل؛ بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن علاج الأعراض فقط هو الفارق بين المتحورات، مطالبًا بالمتابعة الدورية مع طبيب حال زيادة حدة الأعراض وخاصة الكحة.

وأعلنت وزارة الصحة أن البلاد لم تسجل أي حالات بالمتحور الجديد لكورونا حتى تاريخ الاثنين الماضي.

أعراض المتحور الجديد

وأوضح أن المتحور الجديد JN.1 لم يظهر في مصر حتى الآن، وأعراضه تشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات والتعب والصداع والإسهال.

فيما قال الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتراوح ما بين ارتفاع في قيم الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وبخاصة أسفل الظهر والساقين.

الرشح والكحة والإفرازات التنفسية

وأضافت: "ومن الأعراض أيضًا رشح وكحة وإفرازات تنفسية، والمختلف بعض الشيء هو وجود أعراض جهاز هضمي مثل القيء والإسهال، وهذا الأمر نراه كثيرا لدى الأطفال ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزلة معوية".

ارتفاع في درجة حرارة الجسم

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية: "متى نقلق؟! إذا استمر ارتفاع قيم الحرارة لأكثر من 3 أيام متواصلة، فدرجة الحرارة الطبيعية من 36.5 إلى 37.5، ومتى نقول إن هناك مشكلة في قيمة حرارة الجسم؟! إذا قلت عن الحد الأدنى أو زادت عن القيمة الأكبر، كما يجب أن نحذر من الاسهال المستمر وبخاصة لدى الأطفال، وهناك الإعياء الشديد أيضا، وأي أعراض تستمر لأكثر من 4 أيام يجب أن نتوجه إلى الطبيب".