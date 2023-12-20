وزير قطاع الأعمال يكشف بشرى بشأن السجائر (فيديو)

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن المواد الخام لـ السجائر تأتي من دول مختلفة، وحينما عادت مصر من جديد للإنتاج الأول، وكل الجهات تساعد في ضبط عملية التسويق، وضبط عملية التوزيع.

مصر كان لديها مخزون من المادة الخام لـ السجائر

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء،أن مصر كان لديها مخزون من المادة الخام لـ السجائر يجعلها تنتج من 10 لـ 11 مليون علبة سجائر في اليوم، وبسبب سلاسل الإمداد تم تخفيض الإنتاج من 5 لـ 6 مليون علبة سجائر في السوق، والآن مصر عادت لمعدلات الإنتاج العادية، والحديث عن سجائر كيلوباترا المصرية.

وتابع أن معدلات الإنتاج عادت لطبيعتها من جديد، ويتم إنتاج 9 مليون علبة سجائر، وأزمة السجائر المصرية غير موجودة بالنسبة للإنتاج، وتم توفير 70 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص في شركة الشرقية للدخان.

وأزمة السجائر مستمرة منذ عدة أشهر يعاني منها العديد من المواطنين المدخنين رغم تعهدات الحكومة والشركات بضبط أسعارها، والقضاء على تحكم التجار منذ أكثر من نصف العام، في مشهد متكرر يمر به المواطن يوميًا الذي يتحمل تحكم التاجر بمفرده دون أن يجد أي من حلول على أرض الواقع.



ومع استمرار إحكام قبضة التجار على أسعارها يعاني أصحاب محال التجزئة لبييع السجائر من حالة الركود التي طالتهم بعد استمرار سياسة الشركات في التوزيع ما جعلهم مجبرين على الشراء من التجار والالتزام بتسعيرتهم التي تفرض نفسها على سوق السجائر والأدخنة في الشارع المصري في ظل غياب الرقابة على أسواق الجملة، واستمرار أولوية كبار التجار في توزيع الشركات.

وتستحوذ الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» على قرابة 75% من حجم السوق المحلي في مصر، كما تصدر جزءا من إنتاجها الامر الذي يندهش منه المواطنين من عدم قدرة الشركة في وضع حد للمتلاعبين بأسعارها بل تستمر الشركة بإمداد التجار بالسجائر بانواعها وعدم توفير المطلوب لمحال التجزئة وأماكن بيعها للمواطنين.



أسعار السجائر في سوق الجملة اليوم

وفي جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة والتي جاءت أسعاربيعها بالقاروصة المكونة من 10 علب كالاتي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 670 جنيهًا

سعر سجائر إل أند إم أزرق 640 جنيهًا

سعر سجائر ميريت 870 جنيه

سعر سجائر مارلبورو 870 جنيه

سعر سجائر كليوباترا 390 جنيهًا

سعر سجائر بوكس 405 جنيهًا



