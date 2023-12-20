الحكومة تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. ضبط الأسواق أولوية قصوى (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، والأمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء وكافة السلع الأساسية.

انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل أزمة السكر؛ في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة.

وأكد أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل في مصر، والعمل على حل أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى ، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

تعاون كبير من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف أن هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة للحد من الأزمة