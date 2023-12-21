وزير النقل: مصر لا تبيع موانئ ونتعاقد على التشغيل فقط (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية لا تبيع موانئ ولا تفرط فيها وإنما تتعاقد على التشغيل فقط، موضحا أنه تم إنشاء البنية الأساسية للمحطة وطول الأرصفة فيها 2 كيلو بعمق 18 متر، وتعطي الفرصة لمصر لاستقبال أكبر المراكب العالمية التي ترفع أكبر عدد من الحاويات ويصل لـ 24 ألف حاوية في الرحلة الواحدة.

العمل على تطوير الموانئ وزيادة عدد الأرصفة لجذب المستثمرين

وأضاف وزير النقل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم أنه يتم العمل على تطوير الموانئ وزيادة عدد الأرصفة لجذب المستثمرين بشكل أكبر، مشددا على أن الوزارة لا تنتهي من مشروع إلا بالبدء في مشروع آخر إذ أنه يتم العمل على محطة حبوب في الوقت الحالي برصيف 850 متر، وسيكون هناك مصنع لتصنيع الكابلات لصالح التصدير بالتعاون مع شركة السويدي، إذ أنه تم العمل في محطة مشتركة للحبوب وتصدير الكابلات المصنعة في شركة السويدي.

وأشار وزير النقل إلى أن وزارة النقل ثاني يوم من إعلان فوز الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية جديدة تنتهي في 2030، والوزارة مستمرة في أداء واجبها في تنفيذ بنية أساسية قوية تليق بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى انه قد تم توقيع اتفاقية اليوم مع تحالف من شركات ألمانية وإيطالية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات “تحيا مصر 1” في ميناء دمياط.

وبحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل عقد شراكة تجمع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، جاء ذلك على هامش اجتماعهما بوفد رفيع المستوى من شركة بحري السعودية برئاسة الأستاذ هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون_ شيبينج إيجينسي، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري المختلفة وأبرزها بحث عقد شراكة تجمع إحدى شركات وزارة النقل المصرية العاملة في مجال النقل البحري (شركة القاهرة للعبارات ) وهيئة قناة السويس، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري).

وتسعى الشراكة إلى تبادل الخبرات وفتح آفاقا جديدة للتعاون المصري السعودي لتقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية المتكاملة لخدمة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، ومناقشة إمكانية التعاون في مجال بناء وتخريد السفن مستقبلا بالتعاون مع الشركات والترسانات الوطنية التابعة لوزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن مصر تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث أسطولها البحري ببناء سفن جديدة ترفع العلم المصري وتخدم حركة الصادرات والواردات المصرية بما يضمن تأمين سلاسل الإمداد لبضائع الصب الجاف المصرية.



شركة البحري السعودية الشراكة والتعاون

وأعرب وزير النقل عن تطلعه لما يتيحه التعاون مع شركة البحري السعودية من تقديم فرص واعدة لتقديم خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة بما يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للموانئ المصرية وما تمتلكه مصر من إمكانيات فنية وبشرية كما أكد وزير النقل أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري في مصر في كافة الموانئ والمحطات البحرية المصرية.

أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح من الأشقاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما يتيحه التعاون من فرص واعدة لاستثمار التقارب والروابط التاريخية المشتركة لتحقيق نجاحات مشتركة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل من خلال استحداث أنشطة جديدة والتوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة وتحقيق التكامل وتلبية المتطلبات السوقية والاحتياجات التنموية.

فيما أعرب هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري( البحري) عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس في العديد من المشروعات البحرية واللوجيستية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتعزز التقارب الثنائي.