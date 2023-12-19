نشرة التوك شو.. نتيجة الانتخابات الرئاسية وهزيمة الأهلي من فلومينيسي البرازيلي

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هنأ بسام راضي سفير مصر لدي إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة وتوليه فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات أخرى، قائلا: أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ونتطلع لمزيد من الاستقرار والسلام

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بسام راضي: نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية تفوق الدول الأوروبية



قال الدكتور محمد الشلال، وزير العدل الفلسطيني، إن الحرب في قطاع غزة لا تهدد فقط الأمن والسلام في القطاع، وإنما تهدد الأمن والسلام الدوليين، وتعتبر هذه مسئولية مباشرة لمجلس الأمن، المسئول عن حفظ الأمن في العالم أجمع.

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وجه الكاتب والروائي مدحت العدل التحية للشغب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على طريقة مواجهته لأزمة غزة، مؤكدا أنه تم تناول الأمر بمشرط جراح فى التعامل مع المستجدات الدولية.

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قالت الإعلامية لميس الحديدي إن نتيجة الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر تراجعا للأصوات الباطلة في كافة الانتخابات الرئاسية السابقة التي كانت وقتها تعبر عن كتلة رافضة للمرشحين ولا تجد مرشحًا تذهب إليه لكن في هذه المرة تراجعت بأكبر نسبة تراجعا مقارنة بجميع الانتخابات السابقة 2012 و2014 و2018.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي عن تراجع نسبة الأصوات الباطلة: الأقل على مر تاريخ الانتخابات الرئاسية



علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسي يعلق على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي: أضعنا فرص عديدة (فيديو)



قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، إن خبرات فريق فلومينيسي أسهمت في الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

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قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين سطروا يوما جديدا في التاريخ عندما قالوا كلمتهم وأعلنتها اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات مدوية وقوية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناتامر أمين بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية: الشعب المصري أبو الديمقراطية



هاجمت الإعلامية لميس الحديدي لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من فلومينيسي البرازيلي في كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي معلقة على الخسارة من فلومينيسي.. الأهلي خذلنا (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب على هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية المقام بالمملكة لعربية السعودية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب يعلق على هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي.. قلبي يقطر دما (فيديو)

