نشرة التوك شو.. فشل مفاوضات سد النهضة والاحتلال مستعد لهدنة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه تحدث مع الرئيس السيسي خلال جلستهم اليوم عن أن الحزب لديه عناصر ومحاور في العديد من الأمور، واستمع إليه الرئيس إجمالا، وكان بشوشا ومستقبلا لوجهات النظر التي تم طرحها.

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د.عبدالسند يمامة: السيسي أحد زعماء مصر وحجز مقعده في التاريخ (فيديو)



قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن عمره لا يسمح له بالترشح في انتخابات 2030، مشيرا إلى أنه يرغب في إعطاء فرصة للجيل الجديد خلال الفترة المقبلة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناد.عبدالسند يمامة: حزب الوفد سيعد مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية 2030 (فيديو)



أكد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، أن الاحتلال مستعد لهدنة إنسانية أخرى فى قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالرئيس الإسرائيلى: مستعدون لهدنة إنسانية أخرى فى غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل في حيرتها بين الصورة الأخلاقية الخاصة بها عند شعوب العالم ودعمها لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الحيرة لن يحسمها إلا شيء كارثي كبير يحدث على الأرض.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناضياء رشوان: معدلات الهمجية الإسرائيلية قلت مقارنة بالأيام الأولى للحرب (فيديو)



أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أنه فى شهر نوفمبر وديسمبر لا يوجد بصل مخزن، ووزير الزراعة وجه بحصر الشون المخزن بها بصل وإذا كان بها كميات بسيطة لا نحرر ضده محضر.

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الزراعة تكشف سعر البصل المتوقع بعد ضبط المحتكرين (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى على فشل مفاوضات سد النهضة، قائلا: " مصر تمتاز بالنفس الطويل في المفاوضات وتتمنى الخير للجميع وهو ما أكده الرئيس السيسي بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر.

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أحمد موسى يوجة رسالة لإثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)



قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في غاية الأهمية مهمة فيما يخص الحوار الوطني وأنه سوف يستكمل قريبا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناطارق فهمي بعد الانتخابات الرئاسية: الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية (فيديو)



قال الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، إنه في الوقت الحالي لا عودة للمفاوضات حول سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي قواعد للقانون الدولي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير الري: لا عودة للمفاوضات حول سد النهضة.. إثيوبيا لا تريد الالتزام



قال الدكتورأمجد الحداد استشاري المناعة والحساسية، إن متحورات كورونا يمكن أن تصيب أشخاص مناعتهم ضعيفة، وتسبب لهم مضاعفات خطيرة، مثل المصابين: بحساسية الصدر، والتليف الرئوي، والسكر.

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أستاذ مناعة: متحورات كورونا يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في هذه الحالة



قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، إنه مستمر رئيسا للوفد حتى نهاية فترته الانتخابية ، لافتا إلى أنه إذا طلبت قيادات حزب الوفد منه الاستقالة سوف يستقيل على الفور.

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