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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سمير فرج يكشف سبب رفض مصر الاشتراك في محاربة الحوثيين.. فيديو

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج الخبيرالاستراتيجي

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن سبب اللقاءات بين إسماعيل هنية والمخابرات العامة المصرية في القاهرة، لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل تتعرض لضغوطات من قبل أهالي الرهائن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن حجم الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي وصلت لـ 133 جندي وضابط منذ بداية العملية البرية، منوهًا إلى أن أعياد الميلاد سيكون لها الأثر في هدنة بين الطرفين.

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وأضاف أن حماس قد تطلب خروج المزيد من الرهائن أكثر من المعتاد وهو أسير إسرائيلي مقابل 3 من الفلسطينيين، مشددًا على أن أمين عام منظمة الجهاد الإسلامي سيأتي للقاهرة الأسبوع المقبل؛ ما يزيد من دفعة التفاوض لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد أن إسرائيل بدأت بتقديم تنازلات كبيرة ومنها الإفراج عن عناصر قامت بعمليات ضد جيش الاحتلال، معلقا: "مصر لها دور كبير وقوي مع قطر في المفاوضات في هذه القضية، وحماس مصممة على دخول 200 سيارة من المساعدات خلال وقت الهدنة.

وبشأن موقف الحوثيين وتل أبيب، أوضح الخبير الاستراتيجي أن جماعة الحوثي أحد أذرع إيران العسكرية في المنطقة، ولديها سيطرة على مضيق باب المندب، ومنع مرور السفن المتجهة لإسرائيل سيزيد من أسعار البترول والغاز، الأمر الذي دعا الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف مكون من 10 دول.

ولفت إلى أن جيبوتي ستكون مقر التحالف للتعامل مع تعامل الحوثيين، مشددًا على أن الحوثيين لديهم طائرات مسيرة وضربها يحتاج تكلفة كبيرة من الناحية المادية، مضيفًا أن أمريكا تتولى كل العمليات العسكرية في المنطقة وهي المسئولة عن أعمال القتال، متوقعا أن تنتهي عمليات القتال في باب المندب خلال أسبوع.

وأشار إلى أن مصر ليست مشتركة في هذا التحالف الذي يتصدى لهجمات الحوثيين باعتبار مبدأ مصر لا دخول في تحالفات أو قواعد عسكرية، وتأمين قناة السويس من خلال القوات المصرية المتواجدة في هذه المنطقة.

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