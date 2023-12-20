إبراهيم عيسى: حماس مذنبة بإيقاظها وحشًا همجيًا.. ومصر بيدها مفتاح تصفية القضية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حركة حماس أيقظت وحشًا همجيًا إرهابيًا لا يعنيه أطفال أو شيوخ أو عواجيز وذلك بارتكابهم عملية 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن حماس لم تنقذ طفلًا واحدًا من إجرام الاحتلال، مردفًا: "المفروض حركة حماس تتحاسب ويسألوا على ما فعلته في غزة وصراعهم على حكم غزة التي تحولت إلى تراب وأطلال".

وانتقد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، تغطية قناة الجزيرة للوضع في غزة وتصوير الأطفال المبتسرين ومشاهد قتل الأطفال، واصفًا إياه بالإمعان في الاتجار بالأطفال من جميع الأطراف عكس مواثيق حقوق الإنسان.

وأضاف، أن حق الطفل الفلسطيني منتهك من المجرم نتنياهو ومن حماس التي تتاجر بجثته ومرضه، حسب وصفه، لافتًا إلى أن جماعات الإسلام السياسي تسعى لاستخدام العرب المتواجدين في الغرب كوقود لتغذية الكراهية والفتنة.



مفتاح التصفية

ولفت في سياق متصل إلى أن الطرف المصري هو الذي تفاوض على الهدنة وأدخل المساعدات الإنسانية بنسبة تجاوزت 80% ويلجأ لها قيادات حماس، مؤكدًا أن الدولة المصرية هي التي ألقيت عليها الاتهامات رغم أنها تبذل كل الجهود الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لصالح فلسطين.

وشدد على أن الرئيس السيسي هو الذي حافظ على القضية الفلسطينية من التصفية منذ يوم 7 أكتوبر، قائلًا: "لو خرجت كلمة أوافق من فم الرئيس السيسي على العروض والإغراءات لانتهت القضية الفلسطينية".

وتابع: "مصر لم تبخل في أي لحظة من 7 أكتوبر بجهودها لا شعبها ولا أجهزتها ولم تقصر، ومصر هي التي أنقذت القضية الفلسطينية حتى الآن وقادرة على تصفية القضية في 24 ساعة ومصر معها المفتاح، ومع احترامي لصمود الشعب والمقاومة ولكن بجملة من الرئيس السيسي من خمس حروف كانت تصفي القضية للعروض والإغراءات والضغوط والاستفزاز".