ليلى أبو إسماعيل: الرئيس السيسي يدعم قطاع التعليم منذ تولية رئاسة الجمهورية

أعلنت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل ,موافقتها على إصدار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وهنأت "ابواسماعيل" الشعب المصرى بالفوز الساحق للرئيس عبدالفتاح السيسى بنسبة مشاركة لم يسبق لها مثيل, مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم قطاع التعليم والتعليم الفنى والبحث العلمى, منذ تولية رئاسة الجمهورية كان لى الشرلاف أن أكون أمين سر بلجنة التعليم بالمجلس وعضوا فيها وقد أقر المجلس قانون الجامعات التكنولوجى وفقا لتوجيهات الرئيس والذى فتح آفاق للدور الفنى والتكنولوجى

وقالت النائبة ليلى أبو اسماعيل، إن الجامعات التكنولوجية إضافة جديدة للتعليم و للمنظومة بشكل عام، والقانون تأخر كثيرا ويضع تحت مظلته جميع خريجى التعليم الفنى، ويوفر عليهم توفير فرص جادة لدمجهم فى سوق العمل، خاصة وأن التعليم الفني قاطرة التنمية، سيضم جميع الخريجيين الفنيين ليكون لهم نقابة ترعاهم.