هاني أباظة: قانون نقابة التكنولوجيين يسهم في بناء الاقتصاد ويطور العامل المصري

وجه النائب الوفدى اللواء هانى أباظة الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب والحكومة المصرية على إصدار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وأعلن "أباظة" "فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موافقتة على التقرير مشيرا إلى أنه تنمية لللاقتصاد ومبنى على تنمية المهن خاصة فى عصر الكنولوجيا والجيل الرابع والخامس.

وأوضح "أباظة" يعمل على تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى ويساهم فى بناء العامل المصرى ويخدم كل المهن فى مصر كما يعمل على دعم وبناء الاقتصاد وتطوير المهنه للعامل المصرى , ويعمل على فتح أسواق جديدة ,هذا القانون هام جدا حيث يطور الطالب المهنى على تعلم التكنولوجيا والرقمنة.